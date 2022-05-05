النائب قرعاوي: الأحداث في الأقصى قد تفجر الأوضاع بالمنطقة

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب فتحي قرعاوي، اليوم الخميس، أن الأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى، واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي واقتحامات مستوطنيه؛ قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة.وشدد قرعاوي على أهمية الوقوف مع المرابطين في المسجد الأقصى، داعيا إلى مواصلة الاحتشاد والدعم للمرابطين في باحات المسجد.وقال قرعاوي إن "الوقوف مع المرابطين في المسجد الأقصى، يفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي".واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، على المرابطين المحتشدين في باحات المسجد الأقصى، تزامنا مع اقتحام المستوطنين للمسجد على مجموعات.ووقعت إصابات بالاختناق في صفوف المرابطين بالأقصى، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاههم، فيما واصل المرابطون الاحتشاد في باحات المسجد، رغم اعتداءات الاحتلال.وأخلت قوات الاحتلال بالقوة المرابطين من الساحات المقابلة للمصلى القبلي، ودفعتهم نحو صحن قبة الصخرة.ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى، بالتزامن مع ذكرى تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي في 5 مايو/ أيار من كل عام، على أنقاض فلسطين التاريخية بعد نكبة عام 1948.