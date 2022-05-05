ميقاتي: السعودية ودول الخليج لن تترك لبنان

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن السعودية ودول الخليج لن تترك بلاده وحدها.جاء ذلك خلال تصريحات لمقابلة صحفية أجراها مع "تلفزيون لبنان" الحكومي، حيث قال: إن "السعودية إلى جانب دول الخليج لا تترك لبنان".وأضاف: إن بلاده "متمسكة بقوة بالعلاقات مع الدول العربية ولا يمكن اعتبار ذلك خيارا"، مشيرا إلى أن دولته كانت أول من أعلن مبدأ النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات (بالمنطقة)".وأواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تفجرت أزمة بين بيروت والرياض على خلفية تصريحات حول حرب اليمن، أدلى بها جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا للإعلام، إلا أنها قادته للاستقالة لاحقا.وعلى إثر الأزمة، سحبت السعودية الإمارات والبحرين والكويت واليمن سفراءها من لبنان، وطلبت من سفراء لبنان لديها المغادرة.وبعد غياب أكثر من 5 أشهر، عاد سفراء السعودية والكويت واليمن إلى بيروت مطلع أبريل/ نيسان الماضي، على خلفية "مبادرة" كويتية تهدف إلى "إعادة الثقة" مع لبنان من خلال التزامه بعدم التدخل بالشؤون الخليجية.وتقول عواصم خليجية، بينها الرياض، إن إيران تسيطر على مؤسسات الدولة اللبنانية عبر حليفتها جماعة "حزب الله" (شيعية)، وهو ما تنفي صحته طهران والجماعة.