عاجل

  • الشيخ محمد حسين: اقتحام الأقصى يأتي في سياق محاولات تهويد المدينة المقدسة

  • المستوطنون الإسرائيليون يؤدون الطقوس داخل المسجد الأقصى المبارك

مباشر | مئات المستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال

شؤون فلسطينية

مؤسسة ياسر عرفات تفتح باب الترشيح لجائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2022

رام الله - دنيا الوطن
تعلن مؤسسة ياسر عرفات عن فتح باب الترشيح لــ (جائزة ياسر عرفات للإنجاز) للعام 2022 والتي تمنحها المؤسسة سنوياً لفرد أو مؤسسة أو فريق عمل تقديراً لما أنجزه في مجالات العمل الوطني أو الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو العملي/الأكاديمي. وتقوم لجنة خاصة(لجنة الجائزة) بدراسة الترشيحات المقدمة للمؤسسة واختيار الفائز بالجائزة والتي تشمل براءة الجائزة ومجسما رمزياً ومبلغ 25,000 دولاراً أمريكي.

مسوغات الترشيح:

للإنجاز المتميز عدة أوجه ومكونات تصب في التميّز العام للعمل الذي أنجزه المرشحّ، لذا يتوقع أن يتمتع العمل بالأصالة والإبداع، وأن يكون قد رسخّ نهجاً قيادياً في المجال المحدد، وأن يكون الجهد المبذول في إنجاز العمل كبيراً ومؤشراً على المثابرة والالتزام، وأن يكون قد أثر بشكل إيجابي ومستدام على نطاق واسع تعمّ الفائدة منه على المجتمع، وأن يحظى كذلك بالتقدير الشعبي وخاصة بين الفئات التي تأثرت به مباشرة.

ويقع على عاتق المرشِّح توفير كل ما يدعم المرشَّح من وثائق ومعلومات علماً بأن لجنة الجائزة ستقيّم فقط ما يردها ولا تأخذ على عاتقها استيفاء النواقص، وبناء على تقييم دقيق للترشيحات المقدمة، تدرج اللجنة عدداً من المرشحين الذين وجدت لديهم الأهلية لنيل الجائزة في قائمة مختصرة ويتم اختيار الفائز من بينهم بعد تقييم إضافي.

 شروط الترشيح:

1.    يشترط أن يكون المرشَح إما فرداً فلسطينيا حيا يرزق، أو مؤسسة قائمة أو فريق عمل، قدم خدمات جليلة للوطن من خلال عمله في أي من المجالات الخمسة المحددة أعلاه، ويجوز ترشيح غير الفلسطيني إذا قدم خدمات جليلة لفلسطين.

2.    لا يجوز لأي أن يرشح نفسه بنفسه لنيل الجائزة.

3. إرفاق سيرة ذاتية كاملة للمرشح الفرد مع صورة الهوية الشخصية أو جواز السفر وبالنسبة للمؤسسات تعريف برسالتها ونظامها الأساسي والمقر ورقم تسجيلها والقائمين عليها، وفي حالة فريق العمل المكلف تفاصيل الأهداف والانجازات والتكليف.

4. أن يكون الترشيح من قبل مؤسسة أو هيئة اعتبارية معتمدة من قبل المجلس الذي يمثلها.

5. أن يكون المرشِّح الفرد ذا اختصاص وخبرة مشهودة في مجال عمل المرشَّح.

6. إرفاق ملف الترشيح بكتاب من المرشّح يعرض فيه الأسباب التي دعته للتقدم بالترشيح مبيناً مجال الترشيح ومسوغاته، وكذلك كتاب من المرشَّح يؤكد فيه قبول الترشيح والرغبة في التنافس على الجائزة.

7. إقامة الدليل يقع على كاهل المرشِّح.

8. أن لا تقدم الهيئات والمؤسسات ترشيحات لأجزاء منها.

9. صدور ترشيح العمل عن جهتين (افراد أو مؤسسات أو هيئات اعتبارية) مستقلتين تفيدان بالاطلاع على الملف ودعمه.

10. يجوز أن تكون الجهة المرشحة فلسطينية أو عربية، ويقبل الترشيح المقدم من الجهات التالية فقط:

أ – المؤسسات والهيئات الاعتبارية من خلال مجالسها التي تمثلها.

ب- الأفراد من ذوي الاختصاص والسمعة المهنية المشهودة.

11.    لا ينظر في الترشيحات التي تكون خارج المجالات الخمسة المحددة للجائزة .

12.    لا ينظر في أي ترشيحات تقدم دون مرفقات موثقة للإنجاز ويستحسن طباعة المواد المكتوبة.

13.    آخر موعد لاستلام ملفات الترشيح هو 31 تموز 2022.

إن شعبنا الفلسطيني يزخر بالأفراد والمؤسسات وفرق العمل التي أنجزت الكثير مما يستحق التقدير ولجنة الجائزة تحث جميع المعنيين على التنافس لنيل هذه الجائزة، علماً أنها ستمنح لفائز واحد فقط، وأنه بالإمكان إعادة ترشيح من كان قد أدرج على القائمة المختصرة ولم يفز في سنة ما.

أخبار ذات صلة

&#34;الأوقاف&#34; تحيي صمود أهالي القدس وتطالب بحماية دولية للمقدسات الإسلامية من الاعتداءات الإسرائيلية

"الأوقاف" تحيي صمود أهالي القدس وتطالب بحماية دولية للمقدسات الإسلامية من الاعتداءات الإسرائيلية

&#34;الخارجية&#34;: بينت يتحمل المسؤولية المباشرة عن عودة التصعيد في الأقصى

"الخارجية": بينت يتحمل المسؤولية المباشرة عن عودة التصعيد في الأقصى

المقاومة حق مشروع.. النضال الشعبي تدعو للنفير العام ومواجهة إرهاب دولة الاحتلال

المقاومة حق مشروع.. النضال الشعبي تدعو للنفير العام ومواجهة إرهاب دولة الاحتلال

النائب قرعاوي: الأحداث في الأقصى قد تفجر الأوضاع بالمنطقة

النائب قرعاوي: الأحداث في الأقصى قد تفجر الأوضاع بالمنطقة

&#34;الجهاد الإسلامي&#34;: الحشود المرابطة بالأقصى محميّة من المقاومة وسيفها المشرع

"الجهاد الإسلامي": الحشود المرابطة بالأقصى محميّة من المقاومة وسيفها المشرع

المرور بغزة: عشر حوادث سير خلال 24 ساعة

المرور بغزة: عشر حوادث سير خلال 24 ساعة

أول تعليق من حركة حماس على اقتحام المسجد الأقصى

أول تعليق من حركة حماس على اقتحام المسجد الأقصى

&#34;الإحصاء&#34; يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر فبراير

"الإحصاء" يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر فبراير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المقاومة حق مشروع.. النضال الشعبي تدعو للنفير العام ومواجهة إرهاب دولة الاحتلال

المقاومة حق مشروع.. النضال الشعبي تدعو للنفير العام ومواجهة إرهاب دولة الاحتلال

النائب قرعاوي: الأحداث في الأقصى قد تفجر الأوضاع بالمنطقة

النائب قرعاوي: الأحداث في الأقصى قد تفجر الأوضاع بالمنطقة

&#34;الإحصاء&#34; يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر فبراير

"الإحصاء" يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر فبراير

مصدر ينفي أنباء زيارة السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة الخميس

مصدر ينفي أنباء زيارة السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة الخميس

الشرطة: وفاة مواطن وطفله غرقاً داخل بركة تجمع مياه جنوب الخليل

الشرطة: وفاة مواطن وطفله غرقاً داخل بركة تجمع مياه جنوب الخليل

كمال الخطيب للاحتلال: ألجم صبيانك عن الأقصى تجنباً لحرب دينية

كمال الخطيب للاحتلال: ألجم صبيانك عن الأقصى تجنباً لحرب دينية

الأوقاف الأردنية تحذر من الاستمرار بالتهديد باقتحام المسجد الأقصى

الأوقاف الأردنية تحذر من الاستمرار بالتهديد باقتحام المسجد الأقصى

الهباش يحذر من تداعيات خطيرة لمخطط اقتحام الأقصى

الهباش يحذر من تداعيات خطيرة لمخطط اقتحام الأقصى

منوعات

شاهد: لأول مرة ديو غنائي يجمع بين إليسا وسعد لمجرد

شاهد: لأول مرة ديو غنائي يجمع بين إليسا وسعد لمجرد

بعد عامين من زواجهما..انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة

بعد عامين من زواجهما..انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة

ما حقيقة انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة؟

ما حقيقة انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة؟

مروان خوري يكشف حقيقة انفصاله عن خطيبته

مروان خوري يكشف حقيقة انفصاله عن خطيبته

عمرو سعيد يشوّق جمهوره&#34;انتظروني بأكبر وأضخم مفاجئة سنمائية&#34;

عمرو سعيد يشوّق جمهوره"انتظروني بأكبر وأضخم مفاجئة سنمائية"

بعد غياب عامين.. ياسمين صبري تعود إلى الدراما وهذا عملها القادم

بعد غياب عامين.. ياسمين صبري تعود إلى الدراما وهذا عملها القادم

ماذا علّقت أنغام على غنائها بمسلسل (الاختيار 3) ؟

ماذا علّقت أنغام على غنائها بمسلسل (الاختيار 3) ؟

نتفليكس تلغي مسلسل ميغان ماركل &#34;بيرل&#34; لهذا السبب

نتفليكس تلغي مسلسل ميغان ماركل "بيرل" لهذا السبب

المغني جاستن بيبر يقدم 3 ملايين دولار لهذه الفئة من معجبيه

المغني جاستن بيبر يقدم 3 ملايين دولار لهذه الفئة من معجبيه

بالصور: كيف احتفلت نانسي عجرم بميلاد ابنتها &#34;ميلا&#34; الـ11 ؟

بالصور: كيف احتفلت نانسي عجرم بميلاد ابنتها "ميلا" الـ11 ؟

عربي

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لن تترك لبنان

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لن تترك لبنان

ضاحي خلفان: بوتين رئيس دولة حين يتعرض أمنها القومي للخطر تقف لصده

ضاحي خلفان: بوتين رئيس دولة حين يتعرض أمنها القومي للخطر تقف لصده

ليبيا القبض على 72 من أصل 151نزيلا فروا من سجن غربي ليبيا

ليبيا القبض على 72 من أصل 151نزيلا فروا من سجن غربي ليبيا

مصر: رفع الأعلام الإسرائيلية على &#34;الأقصى&#34; استفزاز خطير للمسلمين

مصر: رفع الأعلام الإسرائيلية على "الأقصى" استفزاز خطير للمسلمين