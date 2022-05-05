"الجهاد الإسلامي": الحشود المرابطة بالأقصى محميّة من المقاومة وسيفها المشرع

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، أن "الرهان على الحشود في الأقصى اليوم وكل يوم ، هي الضمان لمنع التقسيم الزماني والمكاني وهي الضمان لحماية الأقصى من خطر التهويد".



وقال سلمي خلال تصريحات إذاعية، إن "هذه الحشود المرابطة في الأقصى مدعومة من المقاومة ومحمية بسلاحها وسيفها المشرع".



كما ووجّه التحية للمرابطين والمرابطات في الأقصى "الذين يمثلون الجدار الأول والمنيع في مواجهة مخطط التقسيم الزماني والمكاني".



وكان عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتصدى لهم عشرات المرابطون بالصلوات والتكبيرات.



كما وحذرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الأربعاء، قادة الاحتلال من السماح لمجموعات استيطانية متطرفة باقتحام المسجد الأقصى.















رام الله - دنيا الوطن