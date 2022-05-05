ليبيا القبض على 72 من أصل 151نزيلا فروا من سجن غربي ليبيا

رام الله - دنيا الوطنألقت قوات الأمن الليبية القبض على 72 من أصل 151 نزيلا فروا من سجن مليته غربي البلاد، بعد تمرد مسلح الاثنين الماضي، أدى إلى مقتل أحد حراسه.وبحسب ما نقلت وكالة (الأناضول) فقد قالت مديرية أمن صبراتة في بيان مساء الأربعاء، إنه إثر معلومات عن وجود أحد الفارين من سجن مليته، في ضواحي المدينة تحرك فريق القبض ليتم ضبطه وإيداعه الحجز.وفجر الاثنين، جرى تمرد داخل سجن مليته بأقصى غرب البلاد في ضواحي مدينة زوارة الحدودية مع تونس، بعد سيطرة السجناء على بندقية أحد الحراس، في حادثة نتج عنها مقتل أحد حراس السجن وإصابة آخرين.وحتى مساء الثلاثاء، وصل عدد الذين تمت إعادة إيداعهم السجن 71 شخصا، وذلك من خلال القبض على بعضهم أو تسليم أنفسهم طواعية بحسب بيان جهاز الشرطة القضائية الليبي.​​​​​​​وأوضح الجهاز الحكومي، أن "إجمالي الفارين هو 151 سجينا كانوا موقوفين في قضايا جنائية ومدنية وهجرة غير شرعية".