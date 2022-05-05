أول تعليق من حركة حماس على اقتحام المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم.وقال الناطق باسم حركة (حماس)، حازم قاسم، إن "ما يحدث في باحات المسجد الأقصى من تصدي المرابطين والمرابطات، بطولة حقيقية عظيمة تفشل مخططات الاحتلال".وأضاف "الذعر والارتباك الذي تعيشه المؤسسات الصهيونية والمستوطنين المتطرفين، دليل على فشلهم معركة الإرادة مع شعبنا ومقاومته".وشدد قاسم على أن "المسجد الأقصى كان وسيبقى إسلامياً عربياً فلسطينياً".وكان عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتصدى لهم عشرات المرابطون بالصلوات والتكبيرات.كما وحذرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الأربعاء، قادة الاحتلال من السماح لمجموعات استيطانية متطرفة باقتحام المسجد الأقصى.