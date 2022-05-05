عقب عمليتها العسكرية بأوكرانيا.. بريطانيا تفرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو





جاء ذلك في إطار تشديد بريطانيا، العقوبات على موسكو بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.



هذا وتتضمّن حزمة الإجراءات العقابية الجديدة أيضاً فرض عقوبات (تجميد أصول ومنع سفر إلى بريطانيا) على مزيد من الأشخاص الروس، من بينهم خصوصاً مراسلو الحرب الذين يرافقون قوات بلادهم في تغطية العملية العسكرية.



ووفق قناة (الميادين)، قالت وزارة الخارجية البريطانية، إنّ العقوبات الجديدة "تعني أنّ الشركات الروسية لم يعد بإمكانها الاستفادة من خدمات المحاسبة والاستشارات الإدارية والعلاقات العامة البريطانية، والتي تمثّل 10% من الواردات الروسية في هذه القطاعات".



وبدورها، ذكرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قولها أنّ "حرمان روسيا من الحصول على الخدمات البريطانية سيضع مزيداً من الضغط على الكرملين، وسيضمن في نهاية المطاف فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



وأعلنت لندن عن "63 عقوبة جديدة" تستهدف وسائل إعلام روسية، بما فيها "بيرفيي كانال"، قناة التلفزيون الحكومية الرئيسية في روسيا، ومجموعة "في جي تي آر كي" السمعية البصرية الحكومية.



وبموجب الإجراءات العقابية البريطانية الجديدة التي شملت العديد من الصحافيين الروس، بات لزاماً على وسائل الإعلام البريطانية "حجب محتويات مصدرين رئيسيين للأخبار الروسية، هما آر تي وسبيوتنيك"، وفقاً للبيان.



وشدد وزير الدولة للاقتصاد الرقمي كريس فيلب على أنّ "هاتين الوسيلتين الإعلاميتين الروسيّتين استبعدتا بالفعل من موجات الأثير البريطانية".



وتابع: "نحن نستعدّ الآن لإغلاق مواقعهم على الإنترنت وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات، وذلك لوقف انتشار أكاذيبهم".



ويوم أمس، أعلن الاتحاد الأوروبي عن جولة سادسة مقترحة من العقوبات على موسكو، من ضمنها توقّف دول الاتحاد عن استيراد النفط ومنتجات التكرير الروسية، واستبعاد المزيد من البنوك الروسية من نظام "سويفت" المالي.



وشملت الحزمة أيضاً، فرض عقوبات على المزيد من الشخصيات الروسية، بما في ذلك رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، إضافة إلى 58 شخصية من بينهم عدد من العسكريين الروس، وزوجة وابنة ونجل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.



رام الله - دنيا الوطنفرضت بريطانيا، الأربعاء، حظراً على تزويد روسيا بحزمة واسعة من الخدمات الأساسية مثل المحاسبة والاستشارات والعلاقات العامة.