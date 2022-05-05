جنرال أمريكي: ندرب القوات الأوكرانية منذ 2015

رام الله - دنيا الوطنقال الجنرال جوزيف هيلبرت قائد قيادة التدريب السابعة في القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية:" إن الولايات المتحدة بدأت تدرب القوات الأوكرانية منذ 2015".وبحسب ما نقلته (وكالة الأناضول) فإن القوات الأوكرانية شاركت في 12 مناورة عسكرية مشتركة منذ بدء عمليات التدريب الأمريكية.وأوضح هيلبرت بأن "نحو 23 ألف عنصر من القوات الأوكرانية" شاركوا في التدريبات.جاء ذلك بينما يحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أي جهة أو دولة من التدخل فيما يجري بأوكرانيا.وبدأت الأزمات بين موسكو وكييف عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري بشبه الجزيرة في مارس 2014، دون اكتراث بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.واحتدمت الأزمة في أعقاب إعلان بوتين اعتراف روسيا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.