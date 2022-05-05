عاجل

  • المستوطنون الإسرائيليون يؤدون الطقوس داخل المسجد الأقصى المبارك

مباشر | مئات المستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال

دولي

جنرال أمريكي: ندرب القوات الأوكرانية منذ 2015

جنرال أمريكي: ندرب القوات الأوكرانية منذ 2015
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجنرال جوزيف هيلبرت قائد قيادة التدريب السابعة في القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية:" إن الولايات المتحدة بدأت تدرب القوات الأوكرانية منذ 2015".

وبحسب ما نقلته (وكالة الأناضول) فإن القوات الأوكرانية  شاركت في 12 مناورة عسكرية مشتركة منذ بدء عمليات التدريب الأمريكية.

وأوضح هيلبرت بأن "نحو 23 ألف عنصر من القوات الأوكرانية" شاركوا في التدريبات.

جاء ذلك بينما يحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أي جهة أو دولة من التدخل فيما يجري بأوكرانيا.

وبدأت الأزمات بين موسكو وكييف عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري بشبه الجزيرة في مارس 2014، دون اكتراث بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

واحتدمت الأزمة في أعقاب إعلان بوتين اعتراف روسيا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة ترسل &#34;السيد الثاني&#34; في مهمة

الولايات المتحدة ترسل "السيد الثاني" في مهمة

عقب عمليتها العسكرية بأوكرانيا.. بريطانيا تفرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو

عقب عمليتها العسكرية بأوكرانيا.. بريطانيا تفرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو

الخارجية الروسية: مرتزقة إسرائيليون يقاتلون في أوكرانيا

الخارجية الروسية: مرتزقة إسرائيليون يقاتلون في أوكرانيا

أعضاء كونغرس يطالبون بلينكن بالضغط على إسرائيل لضمان حرية العبادة للفلسطينيين

أعضاء كونغرس يطالبون بلينكن بالضغط على إسرائيل لضمان حرية العبادة للفلسطينيين

روسيا ترفض طلب إسرائيل الاعتذار بعد تصريحات &#34;لافروف&#34; ضد اليهود

روسيا ترفض طلب إسرائيل الاعتذار بعد تصريحات "لافروف" ضد اليهود

خلال 24 ساعة الماضية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا

خلال 24 ساعة الماضية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا

شاهد: إيلون ماسك يرد على الجدل حول شرائه موقع (تويتر)

شاهد: إيلون ماسك يرد على الجدل حول شرائه موقع (تويتر)

بمدفعية وطائرات.. هجوم روسي على مجمع آزوفستال بماريوبول

بمدفعية وطائرات.. هجوم روسي على مجمع آزوفستال بماريوبول

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المقاومة حق مشروع.. النضال الشعبي تدعو للنفير العام ومواجهة إرهاب دولة الاحتلال

المقاومة حق مشروع.. النضال الشعبي تدعو للنفير العام ومواجهة إرهاب دولة الاحتلال

النائب قرعاوي: الأحداث في الأقصى قد تفجر الأوضاع بالمنطقة

النائب قرعاوي: الأحداث في الأقصى قد تفجر الأوضاع بالمنطقة

&#34;الإحصاء&#34; يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر فبراير

"الإحصاء" يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر فبراير

مصدر ينفي أنباء زيارة السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة الخميس

مصدر ينفي أنباء زيارة السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة الخميس

الشرطة: وفاة مواطن وطفله غرقاً داخل بركة تجمع مياه جنوب الخليل

الشرطة: وفاة مواطن وطفله غرقاً داخل بركة تجمع مياه جنوب الخليل

كمال الخطيب للاحتلال: ألجم صبيانك عن الأقصى تجنباً لحرب دينية

كمال الخطيب للاحتلال: ألجم صبيانك عن الأقصى تجنباً لحرب دينية

الأوقاف الأردنية تحذر من الاستمرار بالتهديد باقتحام المسجد الأقصى

الأوقاف الأردنية تحذر من الاستمرار بالتهديد باقتحام المسجد الأقصى

الهباش يحذر من تداعيات خطيرة لمخطط اقتحام الأقصى

الهباش يحذر من تداعيات خطيرة لمخطط اقتحام الأقصى

منوعات

شاهد: لأول مرة ديو غنائي يجمع بين إليسا وسعد لمجرد

شاهد: لأول مرة ديو غنائي يجمع بين إليسا وسعد لمجرد

بعد عامين من زواجهما..انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة

بعد عامين من زواجهما..انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة

ما حقيقة انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة؟

ما حقيقة انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة؟

مروان خوري يكشف حقيقة انفصاله عن خطيبته

مروان خوري يكشف حقيقة انفصاله عن خطيبته

عمرو سعيد يشوّق جمهوره&#34;انتظروني بأكبر وأضخم مفاجئة سنمائية&#34;

عمرو سعيد يشوّق جمهوره"انتظروني بأكبر وأضخم مفاجئة سنمائية"

بعد غياب عامين.. ياسمين صبري تعود إلى الدراما وهذا عملها القادم

بعد غياب عامين.. ياسمين صبري تعود إلى الدراما وهذا عملها القادم

ماذا علّقت أنغام على غنائها بمسلسل (الاختيار 3) ؟

ماذا علّقت أنغام على غنائها بمسلسل (الاختيار 3) ؟

نتفليكس تلغي مسلسل ميغان ماركل &#34;بيرل&#34; لهذا السبب

نتفليكس تلغي مسلسل ميغان ماركل "بيرل" لهذا السبب

المغني جاستن بيبر يقدم 3 ملايين دولار لهذه الفئة من معجبيه

المغني جاستن بيبر يقدم 3 ملايين دولار لهذه الفئة من معجبيه

بالصور: كيف احتفلت نانسي عجرم بميلاد ابنتها &#34;ميلا&#34; الـ11 ؟

بالصور: كيف احتفلت نانسي عجرم بميلاد ابنتها "ميلا" الـ11 ؟

عربي

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لن تترك لبنان

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لن تترك لبنان

ضاحي خلفان: بوتين رئيس دولة حين يتعرض أمنها القومي للخطر تقف لصده

ضاحي خلفان: بوتين رئيس دولة حين يتعرض أمنها القومي للخطر تقف لصده

ليبيا القبض على 72 من أصل 151نزيلا فروا من سجن غربي ليبيا

ليبيا القبض على 72 من أصل 151نزيلا فروا من سجن غربي ليبيا

مصر: رفع الأعلام الإسرائيلية على &#34;الأقصى&#34; استفزاز خطير للمسلمين

مصر: رفع الأعلام الإسرائيلية على "الأقصى" استفزاز خطير للمسلمين