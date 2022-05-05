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شؤون فلسطينية

المرور بغزة تنشر حالة الطرق اليوم الخميس

المرور بغزة تنشر حالة الطرق اليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، صباح اليوم الخميس، حالة الطرق لهذا الصباح، منوهة إلى وجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وأشارت إلى إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة، موضحة أنه سيتم إعادة فتح شارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق" بشكل جزئي، لتسهيل حركة المواطنين، حيث تُستكمل الأعمال بعد عيد الفطر السعيد. 

وبينت أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكن للمواطنين التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.

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