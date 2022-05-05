حتى السبت المقبل.. طالع حالة الطقس في فلسطين





المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 19-10 19-10 22-13 بيت لحم 19-10 19-10 22-13 رام الله والبيرة 18-9 18-9 21-12 طولكرم 21-13 21-13 24-14 نابلس 20-11 20-11 23-14 قلقيلية 21-13 21-13 24-14 جنين 23-13 23-13 26-15 سلفيت 19-10 19-10 22-13 طوباس 24-14 24-14 27-16 روابي 20-11 20-11 23-14 الخليل 18-9 18-9 21-12 غزه 22-15 22-15 24-16 أريحا 27-17 27-17 30-19 خانيونس 22-15 22-15 24-16 الأغوار الشمالية 25-15 25-15 28-17 رفح 23-14 23-14 25-15

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات الحرارة ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وهذه الليلة: يكون الجو باردا فوق المناطق الجبلية باردا نسبيا فوق بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.أما يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو يوم السبت، صافيا حارا نسبيا إلى حار وجافا نهارا دافئا ليلا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.