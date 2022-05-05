شاهد: قوات الاحتلال والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وإصابة عدد من المرابطين





وتصدى المرابطون المتواجدون في باحات المسجد الأقصى، لاقتحامات المستوطنين بالتكبيرات.





وأصيب عدد من المرابطين بالاختناق، بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز تجاه المصلين في الأقصى.







































رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك.وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتصدى لهم عشرات المرابطون بالصلوات والتكبيرات.وفي ذات السياق شددت قوات الاحتلال من إجراءات دخول المسجد الأقصى ومنعت عشرات الشبان من دخوله.