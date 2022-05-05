مصادر: الاحتلال رفض طلباً للوسطاء بوقف اقتحام الأقصى ومصر لم تنقل رسائل تهديد لحماس

علمت "دنيا الوطن"، من مصادر مطلعة على اتصالات الوسطاء مع الفصائل الفلسطينية، أن الوسطاء أجروا اتصالات مكثفة، مع الاحتلال الإسرائيلي لمنع تصعيد الأوضاع ووقف اقتحام المسجد الأقصى، والتي رد عليها الاحتلال سلباً برفض وقف الاقتحام.وبحسب المصادر، فإن مصر طالبت باحتواء التصعيد قبل حدوثه، لأن ذلك قد يوقع المنطقة في تصعيد قد يمتد تأثيره على خطة السلام والتهدئة.ولفتت المصادر، إلى أن حكومة الاحتلال رفضت وقف الاقتحام، فيما وعدت بمحاولة عدم الاشتباك و"الاقتصار على الطقوس الدينية" فقط.وأكدت المصادر أن مصر لم تسلم حركة حماس أي رسائل تهديد من الاحتلال، مشيرةً إلى أن جميع الاتصالات تهدف لوقف التصعيد المحتمل على خلفية عزم مستوطنون متطرفون اقتحام المسجد الأقصى.وأشارت المصادر إلى أن حركة (حماس)، أجرت عدة اتصالات مع الوسطاء، الذين انضم لهم دولة أوروبية بجانب مصر والأمم المتحدة وقطر، لوقف اقتحام المسجد الأقصى.وجددت جماعة الهيكل المتطرفة، دعوتها لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، صباح الخميس، فيما دعت الفصائل الفلسطينية للدفاع عن الأقصى وحذرت من انفجار الأوضاع.وقالت فصائل المقاومة، في بيان صحفي، إن هذه "الدعوات الصهيونية لاقتحام الأقصى تسعر نار الحرب على شعبنا ومقدساتنا"، وحملت الاحتلال "كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الدعوات، ولن نتراجع عن الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا مهما بلغت التضحيات".وأكدت أن "هذا العدوان الإجرامي على شعبنا ومقدساتنا يستوجب على الجميع التأهب لمعركة مفتوحة تزلزل أركان الكيان وتثبت حقنا الكامل في أرضنا وقدسنا".