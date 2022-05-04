مصدر ينفي أنباء زيارة السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة غداً

علمت "دنيا الوطن"، من مصدر مطلع، أن اتصالات يجريها الوسطاء مع فصائل المقاومة الفلسطينية لاحتواء الموقف وعدم التصعيد بالتزامن مع دعوات جماعات متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى غداً الخميس.





ونفى المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، الأنباء التي تحدثت عن زيارة مرتقبة للسفير القطري، محمد العمادي، هذه الليلة أو صباح الخميس، على خلفية التوتر.





ودعت جماعات استيطانية متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، صباح الخميس، فيما حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية من خطورة هذه الدعوات.





وقالت فصائل المقاومة، في بيان صحفي، إن هذه "الدعوات الصهيونية لاقتحام الأقصى تسعر نار الحرب على شعبنا ومقدساتنا"، وحملت الاحتلال "كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الدعوات، ولن نتراجع عن الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا مهما بلغت التضحيات".

وأكدت أن "هذا العدوان الإجرامي على شعبنا ومقدساتنا يستوجب على الجميع التأهب لمعركة مفتوحة تزلزل أركان الكيان وتثبت حقنا الكامل في أرضنا وقدسنا".

خاص دنيا الوطن