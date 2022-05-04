فتح تعلن النفير العام وتدعو لشد الرحال إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى



وأكدت الحركة في بيان صدر عنها، أنها "ستواصل التصدي لعدوان الاحتلال على مدينة القدس وجنين وكافة محافظات الوطن بكل السبل المتاحة والتي كفلها القانون الدولي في مواجهة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني".



وأهاب البيان بـ "أبناء شعبنا شد الرحال يوم غد إلى المسجد الاقصى والاعتكاف به ورفع علم فلسطين في باحات المسجد رفضا لاقتحامات المستوطنين المتكررة لباحات المسجد الاقصى المبارك".



وشدد البيان على وحدة الدم والمصير الفلسطيني ورفض كل محاولات الاحتلال تفتيت الوحدة الفلسطينية التي عمدت بدماء الشهداء، مضيفاً: أن "القدس قلب فلسطين والضفة وغزة ساعديها الضاربين".





رام الله - دنيا الوطندعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الأقاليم الشمالية، اليوم الأربعاء، كوادرها وأبناء الشعبن الفلسطيني إلى النفير العام في كافة مناطق التماس وشد الرحال إلى مدينة القدس المحتلة والمسجد الاقصى.