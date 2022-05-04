دولي

الخارجية الروسية: مرتزقة إسرائيليون يقاتلون في أوكرانيا

الخارجية الروسية: مرتزقة إسرائيليون يقاتلون في أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن مرتزقة إسرائيليين يقاتلون في أوكرانيا، إلى جانب كتيبة (آزوف) التي تصفها موسكو بـ "النازييون الجدد".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لإذاعة (سبوتنيك): "سأقول شيئاً لا يرغب السياسيون الإسرائيليون في سماعه على الأرجح، لكن قد يفيدهم. في أوكرانيا يقف المرتزقة الإسرائيليون جنباً إلى جنب مع مقاتلي آزوف".

وكانت كتيبة آزوف الأوكرانية تأسست في 2014 من قبل ناشطين من اليمين المتطرف قبل دمجها في القوات النظامية، وأثبتت أنها من أشرس المعارضين للقوات الروسية التي تشن هجوماً عسكرياً على أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي.

وتحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأحد الماضي، عن "دم يهودي" لدى زعيم النازية الألمانية، أدولف هتلر، ما أثار غضب إسرائيل، التي وصفتها بـ "الفاضحة ولا تغتفر" وبـ "الخطأ التاريخي المروع".

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