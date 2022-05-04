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فصائل المقاومة: الاعتداء على الأقصى يستوجب على الجميع التأهب لمعركة مفتوحة مع الاحتلال

فصائل المقاومة: الاعتداء على الأقصى يستوجب على الجميع التأهب لمعركة مفتوحة مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، قادة الاحتلال من السماح لمجموعات استيطانية متطرفة باقتحام المسجد الأقصى صباح الخميس.

وقالت فصائل المقاومة، في بيان صحفي، إن هذه "الدعوات الصهيونية لاقتحام الأقصى تسعر نار الحرب على شعبنا ومقدساتنا"، وحملت الاحتلال "كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الدعوات، ولن نتراجع عن الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا مهما بلغت التضحيات".

وأكدت أن "هذا العدوان الإجرامي على  شعبنا ومقدساتنا يستوجب على الجميع التأهب لمعركة مفتوحة تزلزل أركان الكيان وتثبت حقنا الكامل في أرضنا وقدسنا".

ودعت لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، والتصدي لاقتحامات المستوطنين التي تحميها الحكومة الإسرائيلية وتهدف لتطبيق مخططات التقسيم الزماني والمكاني على أرض الواقع.

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