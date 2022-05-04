شاهد: الاحتلال ينشر القبة الحديدية في القدس وتل أبيب

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمد لنشر بطاريات من منظومة القبة الحديدية في مدينتي القدس وتل أبيب.وتأتي خطوة جيش الاحتلال، تحسباً من رد فصائل المقاومة الفلسطينية، على دعوة جماعة الهيكل المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، صباح يوم غدٍ الخميس.وحذرت فصائل المقاومة في قطاع غزة، من أن اقتحام المستوطنين للأقصى يعد تسعيراً لنار الحرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته، محملةً الاحتلال كاملة المسؤولية عن تداعيات هذه الدعوات.