الاحتلال يرفع العلم الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي الشريف

رام الله - دنيا الوطنأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، على رفع العلم الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي الشريف.وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين قامت برفع العلم على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي الشريف، تمهيدا للاحتفال بما يسمى "عيد الاستقلال".وقال مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري لوكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لحرمة الأماكن المقدسة، وتجاوزا لكل المواثيق والأعراف الدولية، واستفزازا لمشاعر المواطنين، معتبرا أن هذا الأمر يأتي ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهويد الحرم، وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية.