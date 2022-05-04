شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تدعو للتصدي لاعتداءات المستوطنين في الأقصى وتحذر من تداعيات خطيرة

الجهاد الإسلامي تدعو للتصدي لاعتداءات المستوطنين في الأقصى وتحذر من تداعيات خطيرة
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، أبناء شعبنا إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والرباط فيه ، والتصدي لاقتحامات المستوطنين التي تحميها حكومة الاحتلال وجيش ارهابها بهدف فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني.

وقالت الجهاد: إن الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك والسماح لعصابات المستوطنين وقادتهم باقتحام الأقصى وأداء الطقوس الزائفة داخله هي عدوان على شعبنا وعلى أمتنا ، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً الاستعداد لمواجهة أي مساس بقدسية المسجد الأقصى وبمكانته وبحقنا الكامل فيه.


وأضافت الحركة: إننا نحذر من تداعيات الدعوات الصهيونية لاقتحام الأقصى ونحمل الاحتلال كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع جراء هذه الدعوات التي نعتبرها حرباً على شعبنا وعلى مقدساتنا، وإننا لن نتوانى في الدفاع عن أقصانا وقدسنا مهما كان الثمن.

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