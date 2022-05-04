شؤون فلسطينية

الاحتلال يحول المعتقل "عبد الله زكارنة" من جنين للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول المعتقل "عبد الله زكارنة" من جنين للاعتقال الإداري
رام الله - دنيا الوطن
حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المعتقل عبد الله عفيف زكارنة (55 عاما) من مدينة جنين للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وأفادت وفاء زكارنة شقيقة المعتقل، بأن الاحتلال رفض طلب المحامي بالإفراج عن شقيقها الذي اعتقل على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، قبل أيام وبعد نقله لمعتقل "مجدو"، وسلمته المخابرات قرارا بتحويله للاعتقال الإداري دون توجيه أي تهم له.

يذكر أن زكارنة تعرض للملاحقة والاعتقال مرات عدة، وأمضى أكثر من 8 سنوات في معتقلات الاحتلال بين إداري وحكم.

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