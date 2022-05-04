شؤون فلسطينية

حلواني تدعو لتعزيز الرباط في الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين غدا

حلواني تدعو لتعزيز الرباط في الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين غدا
رام الله - دنيا الوطن
دعت المرابطة المقدسية هنادي حلواني، اليوم الأربعاء، إلى تعزيز الرباط الشعبي في المسجد الأقصى المبارك لصد اقتحامات المستوطنين المرتقبة للمسجد، غدا الخميس.

وتوقعت حلواني أن تستعرض قوات الاحتلال حضورها وهيمنتها غدًا في المسجد الأقصى ومحيطه مع تراجع المد البشري ما بعد شهر رمضان؛ "إلا إذا استجدت في المشهد مفاجأة تفرض عليها إعادة تقييم جدوى الاقتحام".

وأضافت انه ما لم يكن هناك تدخل من المقاومة بأشكالها، فالمتوقع أن يكون التصدي الشعبي للاقتحامات محدودا مع احتمال مبادرات فردية، وإن صحت هذه القراءة فإن هذا يستدعي الاقتراب أكثر من حالة الرباط الشعبي وحركيتها لتقدير طبيعة المشهد".

ونوهت إلى أن حكومة الاحتلال ستحاول توظيف اقتحام الأقصى غدا لتأكيد أنها هي من تقرر متى وكيف يفتح باب الاقتحامات؛ بناء على "ممارسة سيادية" وليس إملاءً من أحد؛ فكما أغلقته في العشر الأواخر من رمضان بعد انقضاء "الفصح العبري" فهي من تقرر استئنافه في ذكرى تأسيس كيان الاحتلال.

ورأت أن جماعات المعبد ستنظر للاقتحام كـ"اقتحام تعويضي" عن اقتحامات الفصح العبري التي تمكن المرابطون من التشويش عليها وجرها للحد الأدنى من العدد والطقوس.

وأشارت حلواني إلى أن المتوقع هو محاولة رفع العلم الصهيوني في الأقصى عدة مرات، وارتداء ملابس بشعارات قومية؛ وباعتبار هذه المناسبة ذات طابع قومي وليس لها طقوس محددة فسيحاولون أداء الصلوات اليومية بشكل جماعي علني".

وفي وقت سابق، دعت جماعات المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس، بالتزامن مع ذكرى تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي في 5 مايو/ أيار من كل عام، على أنقاض فلسطين التاريخية بعد نكبة العام 1948.

وتضمن منشور لجماعة "نشطاء لأجل الهيكل" دعوة إلى التلويح بالعلم وترديد النشيد الإسرائيلي خلال الاقتحامات التي أشار إلى أنها ستتم على مرحلتين صباحية ومسائية.

أخبار ذات صلة

روحي فتوح ينعى مقرر لجنة اللاجئين بالمجلس الوطني صلاح اليوسف

روحي فتوح ينعى مقرر لجنة اللاجئين بالمجلس الوطني صلاح اليوسف

الاحتلال يحول المعتقل &#34;عبد الله زكارنة&#34; من جنين للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول المعتقل "عبد الله زكارنة" من جنين للاعتقال الإداري

خوفًا من الصواريخ المضادة للدبابات.. الاحتلال يتستكمل مشروع &#34;التشجير الأمني&#34; على حدود غزة

خوفًا من الصواريخ المضادة للدبابات.. الاحتلال يتستكمل مشروع "التشجير الأمني" على حدود غزة

حماس تهدد: اقتحام قطعان المستوطنين الأقصى غدًا لعب بالنار

حماس تهدد: اقتحام قطعان المستوطنين الأقصى غدًا لعب بالنار

مضرب منذ 64 يومًا.. المعتقل عواودة بوضع صحي خطير

مضرب منذ 64 يومًا.. المعتقل عواودة بوضع صحي خطير

المرور بغزة: إصابة واحدة بـ 10 حوادث سـير خلال 24 ساعة

المرور بغزة: إصابة واحدة بـ 10 حوادث سـير خلال 24 ساعة

الدعليس يهنئ اللجنة المصرية لإعمار غزة بعيد الفطر

الدعليس يهنئ اللجنة المصرية لإعمار غزة بعيد الفطر

الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري

الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

روحي فتوح ينعى مقرر لجنة اللاجئين بالمجلس الوطني صلاح اليوسف

روحي فتوح ينعى مقرر لجنة اللاجئين بالمجلس الوطني صلاح اليوسف

الاحتلال يحول المعتقل &#34;عبد الله زكارنة&#34; من جنين للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول المعتقل "عبد الله زكارنة" من جنين للاعتقال الإداري

حلواني تدعو لتعزيز الرباط في الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين غدا

حلواني تدعو لتعزيز الرباط في الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين غدا

المرور بغزة: إصابة واحدة بـ 10 حوادث سـير خلال 24 ساعة

المرور بغزة: إصابة واحدة بـ 10 حوادث سـير خلال 24 ساعة

الدعليس يهنئ اللجنة المصرية لإعمار غزة بعيد الفطر

الدعليس يهنئ اللجنة المصرية لإعمار غزة بعيد الفطر

الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري

الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري

الاحتلال يعيق حركة المواطنين بين رام الله ونابلس

الاحتلال يعيق حركة المواطنين بين رام الله ونابلس

التشريعي بغزة يشيد بدور الإعلام الفلسطيني &#34;الاستثنائي&#34; في كشف إرهاب الاحتلال

التشريعي بغزة يشيد بدور الإعلام الفلسطيني "الاستثنائي" في كشف إرهاب الاحتلال

منوعات

بعد غياب عامين.. ياسمين صبري تعود إلى الدراما وهذا عملها القادم

بعد غياب عامين.. ياسمين صبري تعود إلى الدراما وهذا عملها القادم

ماذا علّقت أنغام على غنائها بمسلسل (الاختيار 3) ؟

ماذا علّقت أنغام على غنائها بمسلسل (الاختيار 3) ؟

نتفليكس تلغي مسلسل ميغان ماركل &#34;بيرل&#34; لهذا السبب

نتفليكس تلغي مسلسل ميغان ماركل "بيرل" لهذا السبب

المغني جاستن بيبر يقدم 3 ملايين دولار لهذه الفئة من معجبيه

المغني جاستن بيبر يقدم 3 ملايين دولار لهذه الفئة من معجبيه

بالصور: كيف احتفلت نانسي عجرم بميلاد ابنتها &#34;ميلا&#34; الـ11 ؟

بالصور: كيف احتفلت نانسي عجرم بميلاد ابنتها "ميلا" الـ11 ؟

ما حقيقة عودة منة عرفها لزوجها محمود المهدي خلال عيد الفطر؟

ما حقيقة عودة منة عرفها لزوجها محمود المهدي خلال عيد الفطر؟

شاهد..بحضور جماهيري غير مسبوق عمرو دياب يشعل مسرح حفل (الاتحاد أرينا)

شاهد..بحضور جماهيري غير مسبوق عمرو دياب يشعل مسرح حفل (الاتحاد أرينا)

شاهد.. هل سيعتزل الفنان ياسر جلال بعد أداء دور السيسي في (الاختيار 3)؟

شاهد.. هل سيعتزل الفنان ياسر جلال بعد أداء دور السيسي في (الاختيار 3)؟

شاهد.. ماذا قالت سلمى رشيد عن خلافها مع دنيا بطمة

شاهد.. ماذا قالت سلمى رشيد عن خلافها مع دنيا بطمة

شاهد.. مايا دياب تصرح أنا مع حقوق المثليين الجنسيين وحاليا ينقصني الحب

شاهد.. مايا دياب تصرح أنا مع حقوق المثليين الجنسيين وحاليا ينقصني الحب

عربي

رئيس البرلمان العربي: الصحافة الحرة والمستقلة أحد المتطلبات الرئيسي في بناء وتقدم المجتمعات

رئيس البرلمان العربي: الصحافة الحرة والمستقلة أحد المتطلبات الرئيسي في بناء وتقدم المجتمعات

السلطات السعودية تُصدر تنويهًا للمسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي

السلطات السعودية تُصدر تنويهًا للمسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي

مديرية أمن السهل الغربي الليبي: القبض على 15 سجينا من الهاربين من سجن مليتة

مديرية أمن السهل الغربي الليبي: القبض على 15 سجينا من الهاربين من سجن مليتة

كيف علق السيسي على مسلسل (الاختيار 3)؟

كيف علق السيسي على مسلسل (الاختيار 3)؟