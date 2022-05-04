دولي

أعضاء كونغرس يطالبون بلينكن بالضغط على إسرائيل لضمان حرية العبادة للفلسطينيين

أعضاء كونغرس يطالبون بلينكن بالضغط على إسرائيل لضمان حرية العبادة للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
طالب 8 أعضاء في الكونغرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لضمان حرية العبادة في القدس المحتلة، ولجم اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على الكنائس ورجال الدين المسيحي.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد أكدوا في رسالة أرسلوها الى بلينكن "أن حماية الحرية الدينية يجب أن تكون عنصرا حاسما في السياسة الخارجية للولايات المتحدة باعتبارها "قيمة أميركية وحق إنساني عالمي تجبرنا تجربتنا الخاصة على الدفاع عن حقوق الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء العالم".

وشددوا على أن الولايات المتحدة يجب أن تحافظ على دعمها الثابت لتعزيز وحماية حرية الدين والمعتقد للجميع"، معربين عن قلقهم العميق من تصاعد الهجمات ضد المجتمع المسيحي في القدس.

وأشارت الرسالة إلى أنه: في كانون الأول 2020 حاول مواطن إسرائيلي إضرام النار في الكنيسة الجثمانية "كل الأمم" الواقعة على جبل الزيتون بالقدس، وفي غضون شهر واحد من عام 2021 تعرض دير الكنيسة الرومانية في المدينة لأربعة أعمال تخريب.

وأوضحت أن رجال الدين المسيحيين هم أيضا أهداف للهجمات. وقالت: في مايو 2021، تعرض قسيس أرمني لهجوم من قبل ثلاثة إسرائيليين بينما كان في طريقه إلى كنيسة القيامة في القدس.  واضافت الرسالة: هذه مجرد أمثلة قليلة للهجمات التي تعرضت لها ممتلكات رجال الدين والكنيسة.

وأكدت أن "أفعال الجماعات المتطرفة تشكل تهديدا خطيرا لاستمرار الوجود المسيحي في القدس على المدى الطويل.

وقالت: "في جميع أنحاء الأرض المقدسة، أصبح المسيحيون هدفا لهجمات متكررة ومستمرة من قبل الجماعات المتطرفة فمنذ عام 2012، كانت هناك حوادث لا حصر لها من الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد الكهنة ورجال الدين الآخرين، والهجمات على الكنائس المسيحية، مع تخريب الأماكن المقدسة بانتظام وتدنيسها، وترهيب مستمر للمسيحيين المحليين الذين يسعون ببساطة إلى العبادة بحرية وممارسة حياتهم اليومية.

واعتبرت الرسالة أنه يتم استخدام هذه التكتيكات من قبل الجماعات المتطرفة في محاولة منهجية لطرد المجتمع المسيحي من القدس وأجزاء أخرى من الأرض المقدسة".

 وحذرت الرسالة من أن تراجع الوجود المسيحي في القدس ليس فقط ضربة للحرية الدينية ولكن له عواقب إنسانية، فبرامج الكنائس في القدس تلبي الاحتياجات الطبية والتعليمية والإنسانية للعديد من المحرومين بغض النظر عن الانتماء الديني.

كما حذرت من أنه إذا نجحت الجماعات المتطرفة في طرد المجتمع المسيحي ، فلن يعود العديد من هذه البرامج قادرا على العمل.

واعتبرت الرسالة أن تصرفات الجماعات المتطرفة القادرة على التصرف مع الإفلات من العقاب، تهدد بشكل مباشر الحرية الدينية للمجتمع المسيحي في القدس، وتقوض التاريخ الثري للتعاون بين الأديان داخل المدينة.

واعتبرت الرسالة ان المجموعات المتطرفة تشكل تهديدا وجوديا ليس فقط للمسيحية ولكن للقدس، داعية وزارة الخارجية لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإعلان التزامها بحرية الدين والعبادة لجميع الأديان ومحاسبة الجماعات المتطرفة المنخرطة في الهجمات المستمرة ضد رجال الدين المسيحيين، وتدمير ممتلكات الكنيسة.

وطالبت الرسالة بلينكن بالعمل لضمان أن تكون القدس مكانًا يمكن للجميع أن يتعبدوا فيه بحرية، دون خوف من التعرض للاعتداء.

أخبار ذات صلة

روسيا ترفض طلب إسرائيل الاعتذار بعد تصريحات &#34;لافروف&#34; ضد اليهود

روسيا ترفض طلب إسرائيل الاعتذار بعد تصريحات "لافروف" ضد اليهود

خلال 24 ساعة الماضية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا

خلال 24 ساعة الماضية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا

شاهد: إيلون ماسك يرد على الجدل حول شرائه موقع (تويتر)

شاهد: إيلون ماسك يرد على الجدل حول شرائه موقع (تويتر)

بمدفعية وطائرات.. هجوم روسي على مجمع آزوفستال بماريوبول

بمدفعية وطائرات.. هجوم روسي على مجمع آزوفستال بماريوبول

إندونيسيا: وفاة 3 أطفال بالتهاب الكبد الغامض

إندونيسيا: وفاة 3 أطفال بالتهاب الكبد الغامض

وزير الخارجية الإيراني يكشف عن آخر تطورات المفاوضات النووية في فيينا

وزير الخارجية الإيراني يكشف عن آخر تطورات المفاوضات النووية في فيينا

وسائل إعلام فرنسية تكشف عن موعد إقامة حفل تنصيب ماكرون رئيساً لفترة ثانية

وسائل إعلام فرنسية تكشف عن موعد إقامة حفل تنصيب ماكرون رئيساً لفترة ثانية

شاهد: قتلى وجرحى بحادث سير قرب مدينة (كريات ملاخي) جنوب &#34;إسرائيل&#34;

شاهد: قتلى وجرحى بحادث سير قرب مدينة (كريات ملاخي) جنوب "إسرائيل"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

روحي فتوح ينعى مقرر لجنة اللاجئين بالمجلس الوطني صلاح اليوسف

روحي فتوح ينعى مقرر لجنة اللاجئين بالمجلس الوطني صلاح اليوسف

الاحتلال يحول المعتقل &#34;عبد الله زكارنة&#34; من جنين للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول المعتقل "عبد الله زكارنة" من جنين للاعتقال الإداري

حلواني تدعو لتعزيز الرباط في الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين غدا

حلواني تدعو لتعزيز الرباط في الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين غدا

المرور بغزة: إصابة واحدة بـ 10 حوادث سـير خلال 24 ساعة

المرور بغزة: إصابة واحدة بـ 10 حوادث سـير خلال 24 ساعة

الدعليس يهنئ اللجنة المصرية لإعمار غزة بعيد الفطر

الدعليس يهنئ اللجنة المصرية لإعمار غزة بعيد الفطر

الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري

الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري

الاحتلال يعيق حركة المواطنين بين رام الله ونابلس

الاحتلال يعيق حركة المواطنين بين رام الله ونابلس

التشريعي بغزة يشيد بدور الإعلام الفلسطيني &#34;الاستثنائي&#34; في كشف إرهاب الاحتلال

التشريعي بغزة يشيد بدور الإعلام الفلسطيني "الاستثنائي" في كشف إرهاب الاحتلال

منوعات

بعد غياب عامين.. ياسمين صبري تعود إلى الدراما وهذا عملها القادم

بعد غياب عامين.. ياسمين صبري تعود إلى الدراما وهذا عملها القادم

ماذا علّقت أنغام على غنائها بمسلسل (الاختيار 3) ؟

ماذا علّقت أنغام على غنائها بمسلسل (الاختيار 3) ؟

نتفليكس تلغي مسلسل ميغان ماركل &#34;بيرل&#34; لهذا السبب

نتفليكس تلغي مسلسل ميغان ماركل "بيرل" لهذا السبب

المغني جاستن بيبر يقدم 3 ملايين دولار لهذه الفئة من معجبيه

المغني جاستن بيبر يقدم 3 ملايين دولار لهذه الفئة من معجبيه

بالصور: كيف احتفلت نانسي عجرم بميلاد ابنتها &#34;ميلا&#34; الـ11 ؟

بالصور: كيف احتفلت نانسي عجرم بميلاد ابنتها "ميلا" الـ11 ؟

ما حقيقة عودة منة عرفها لزوجها محمود المهدي خلال عيد الفطر؟

ما حقيقة عودة منة عرفها لزوجها محمود المهدي خلال عيد الفطر؟

شاهد..بحضور جماهيري غير مسبوق عمرو دياب يشعل مسرح حفل (الاتحاد أرينا)

شاهد..بحضور جماهيري غير مسبوق عمرو دياب يشعل مسرح حفل (الاتحاد أرينا)

شاهد.. هل سيعتزل الفنان ياسر جلال بعد أداء دور السيسي في (الاختيار 3)؟

شاهد.. هل سيعتزل الفنان ياسر جلال بعد أداء دور السيسي في (الاختيار 3)؟

شاهد.. ماذا قالت سلمى رشيد عن خلافها مع دنيا بطمة

شاهد.. ماذا قالت سلمى رشيد عن خلافها مع دنيا بطمة

شاهد.. مايا دياب تصرح أنا مع حقوق المثليين الجنسيين وحاليا ينقصني الحب

شاهد.. مايا دياب تصرح أنا مع حقوق المثليين الجنسيين وحاليا ينقصني الحب

عربي

رئيس البرلمان العربي: الصحافة الحرة والمستقلة أحد المتطلبات الرئيسي في بناء وتقدم المجتمعات

رئيس البرلمان العربي: الصحافة الحرة والمستقلة أحد المتطلبات الرئيسي في بناء وتقدم المجتمعات

السلطات السعودية تُصدر تنويهًا للمسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي

السلطات السعودية تُصدر تنويهًا للمسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي

مديرية أمن السهل الغربي الليبي: القبض على 15 سجينا من الهاربين من سجن مليتة

مديرية أمن السهل الغربي الليبي: القبض على 15 سجينا من الهاربين من سجن مليتة

كيف علق السيسي على مسلسل (الاختيار 3)؟

كيف علق السيسي على مسلسل (الاختيار 3)؟