بينيت: لن يكون منفذ العملية الوحيد الذي يدفع الثمن بل الجهة التي ترسله أيضًا

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، أنه لن يكون منفذو العمليات هو الوحيد الذي سيدفع الثمن، بل الجهة التي ترسله أيضًا، حتى إذا كانت بعيدة مسافة ألف كيلومتر عن هذا المكان.وبحسب صحيفة (معاريف) فقد قال بينيت: سنستهدف النظام الذي يمول "الإرهاب"، والنظام الذي يزود "الإرهاب" بالسلاح، والنظام الذي يصدر أوامر للإرهاب، على حد قوله.وأكد، نحن مصممون لبلوغ المعركة القادمة، لأننا جاهزون لها ومدربون من أجلها، سنحقق المفاجآت في الحرب القادمة، وسنضرب عدونا بكل قساوة وبلا رحمة.وشدد، أنه لم يطرأ أي تغيير في الوضع القائم في الأماكن المقدسة "لجميع الأديان" في القدس، وبموجب ذلك ستستمر "اقتحامات" المستوطنين ولن نسمح لتنظيمات وجهات متطرفة بتأجيج الخواطر من خلال ممارسة التحريض وترويج "الأكاذيب" حول المسجد الأقصى.