روسيا ترفض طلب إسرائيل الاعتذار بعد تصريحات "لافروف" ضد اليهود

رام الله - دنيا الوطناستنكرت روسيا مطالبة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد نظيره الروسي سيرغي لافروف باعتذار لتصريح الأخير بأن "أكبر معادٍ للسامية هم اليهود".وأوضحت الخارجية الروسية، أن لابيد أدلى بتصريح "مخالف للتاريخ".وأشارت إلى أن الغرب ما زال يناقش ما إذا كان هناك نازيون جدد في أوكرانيا، ويستشهد في نقاشه بالأصل اليهودي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وأضاف البيان: " التاريخ، للأسف، شهد أمثلة مأساوية للتعاون بين اليهود والنازيين، ففي بولندا ودول أخرى في أوروبا الشرقية، عيّن الألمان الصناعيين اليهود كرؤساء للأحياء اليهودية (ghetto) والمجالس اليهودية، وبعضهم يُذكر بأعمالهم الوحشية للغاية".في وقت سابق، استنكرت إسرائيل إشارة لافروف إلى أن الزعيم النازي أدولف هتلر من أصول يهودية، وقالت إن هذه مغالطة "لا تغتفر" تهون من أهوال المحرقة النازية.