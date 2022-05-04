الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية شرق خانيونس

رام الله - دنيا الوطناستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأراضي الزراعية شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.وأفاد مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية في موقع "كيسوفيم"، شرق بلدة القرارة شمال شرق خانيونس، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية في منطقة الواد، وأجبروا المزارعين على الانسحاب من أراضيهم.يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية، وتستهدف رعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شمال وشرق القطاع.