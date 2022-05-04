شؤون فلسطينية

على وقع الخلافات الروسية الإسرائيلية.. وفد من حماس يصل موسكو

على وقع الخلافات الروسية الإسرائيلية.. وفد من حماس يصل موسكو
رام الله - دنيا الوطن
وصل وفد من حركة (حماس)، الليلة الماضية، إلى روسيا لإجراء مباحثات، مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، محورها الأوضاع في مدينة القدس.

ويضم وفد حماس موسى أبو مرزوق، نائب رئيس "حماس" في الخارج، والقياديين فتحي حماد، وحسام بدران، إضافة لممثل الحركة في موسكو.

وسيناقش الوفد مع المسؤولين الروس، بالإضافة إلى الأوضاع في القدس، التطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية والعلاقة الثنائية بين روسيا والحركة.

وتأتي زيارة وفد حماس إلى موسكو، في وقت تشهد العلاقات الروسية الإسرائيلية توترًا ملحوظًا بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات مثيرة: إن "الزعيم النازي أدولف هتلر كان لديه دم يهودي"، وإنّ "الشعب اليهودي الحكيم يقول إنّ أكثر المعادين للسامية حماسةً، كقاعدة عامة، هم يهود".

وذكرت "القناة الـ12" أنّ "تصريحات لافروف هي ذروة تدحرج العلاقات المركبة جداً بين روسيا وإسرائيل"، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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