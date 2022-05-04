التشريعي بغزة يشيد بدور الإعلام الفلسطيني "الاستثنائي" في كشف إرهاب الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأشاد المجلس التشريعي بغزة، بأداء الاعلاميين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية في كشف إرهاب الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.وأكد المجلس في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن استهداف الاحتلال للصحفيين، واستمرار ملاحقتهم، واعتقالهم وقصف مقار مؤسساتهم وتضييق الخناق عليهم، كلها محاولات يائسة لحجب صوتهم الحر، وقطع الطريق على نقلهم للجرائم اليومية بحق الأرض والإنسان والمقدسات.وحيا الصحفيين الفلسطينيين الذين منهم من قضى شهيدا ومنهم والاسير والجريح واصفا إياهم بـ"حراس الحقيقة" وأصحاب الدور الاستثنائي في ظل جرائم الحرب الصهيونية.وطالب المجلس المؤسسات الدولية بتحمل مسئولياتها والعمل على ملاحقة الاحتلال ومقاضاته على جرائمه الموثقة بحق الصحفيين وتقييده حريتهم التي كفلتها كافة القوانين والمواثيق الدولية.