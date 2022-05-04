شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة حتى الجمعة المقبل

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة حتى الجمعة المقبل
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافيا إلى غائم جزئي، ومعتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا فوق المناطق الجبلية، باردا نسبيا فوق بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم غد الخميس غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا، باردا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

أما الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ويوم السبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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