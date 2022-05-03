بنك فلسطين يصدر توضحاً حول روابط لحملات وهمية منسوبة له





رام الله - دنيا الوطنأصدر بنك فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، تنويهاً، حول روابط انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، تتعلق بحملات وهمية منسوبة للبنك.واكد بنك فلسطين في تنويهه الذي نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، أنه تم انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة، وعبر تطبيق (WhatsApp) على وجه الخصوص، تتضمن روابط إلكترونية مشبوهة، وتبلغ عن حملة وهمية منسوبة لبنك فلسطين بجوائر مالية.وطالب البنك، بعدم التعاطي مع هذه الروابط، حرصا على أمن المعلومات والشخصية والمالية المخزنة على هواتف الاشخاص، مؤكداً في الوقت ذاته، أن صفحة بنك فلسطين على موقع (فيسبوك) الموثوقة بالاشارة الزرقاء، وعناوين الموقع الالكتروني، هي المعتمدة للإعلان عن أي حملة جديدة للبنك.