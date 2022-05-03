الجهاد تعقب على منع الاحتلال رفع أذان العشاء بالمسجد الاقصى

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة الجهاد الاسلامي، على منع سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، رفع أذان العشاء في المسجد الاقصى المبارك.وأكد طارق عز الدين، الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في الضفة الغربية، أن منع رفع أذان العشاء في المسجد الأقصى المبارك، تعدٍ صارخ على الشعائر الدينية للمسلمين.وأشار عز الدين، إلى أن منع رفع الأذان بتحريض من المستوطنين، يعتبر تجاوزاً خطيراً للخطوط الحمراء من قبل شرطة الاحتلال، مما يستوجب تحركاً ضد هذه السياسة الإجرامية.وأوضح أن استمرار الاحتلال بانتهاكاته الإرهابية بحق المقدسات الإسلامية، يعد استفزازاً لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين، داعياً في الوقت ذاته، جماهير الشعب الفلسطيني بالقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، لضرورة شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى والتصدي لاعتداءات وتهديدات الاحتلال والمستوطنين.