دولي

خلال 24 ساعة الماضية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا

خلال 24 ساعة الماضية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية 39 موقعا عسكريا أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف: "دمرت القوات الجوية الروسية 39 موقعا عسكريا أوكرانيا، بينها مركزا قيادة و36 منطقة لتجمع العسكريين والمعدات العسكرية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا أوكرانيا من طراز "توتشكا أو" واعترضت تسعة صواريخ من نوع "سميرتش" فوق أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة خاركوف في أوكرانيا".

وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوى الروسية طائرة أوكرانية مسيرة بالقرب من بلدة رودنيا بمنطقة تشيرنيغيف".

وتابع: "دمرت صواريخ عالية الدقة خلال اليوم الأخير ثلاثة رادارات ومنظومة دفاع جوي من طراز "إس-300" ومنصة إطلاق صواريخ "توتشكا-أو" ومنظومة دفاع جوي من طراز "اوسا" وثلاث راجمات صواريخ من طراز "غراد".

وأردف: "قامت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية بتدمير 11 مركزا للقيادة و54 موقعا لتمركز وحدات المدفعية الأوكرانية ومستودعين للوقود بالإضافة إلى 342 نقطة محصنة ومنطقة لتمركز القوات والمعدات، وتم القضاء على 190 متطرفا وتدمير 31 آلية عسكرية".

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