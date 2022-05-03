شؤون فلسطينية

الخليل: مستوطنون يخربون نحو 20 دونما من المحاصيل الزراعية بمسافر يطا

الخليل: مستوطنون يخربون نحو 20 دونما من المحاصيل الزراعية بمسافر يطا
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت مجموعة من المستوطنين برعي المحاصيل الموسمية في مسافر يطا جنوب الخليل، وتخريب نحو 20 دونما منها.

وقال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور إن المزارعين ورعاة الأغنام تفاجئوا بتخريب هذه المحاصيل من قبل المستوطنين الذي قاموا باستغلال أيام العيد وانشغال الأهالي ورعيها من قبل مواشيهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف أن المزارعين ورعاة الأغنام وأصحاب هذه المحاصيل يعتمدون على هذه الأراضي ومنتجاتها الزراعية لإطعام مواشيهم في ظل ارتفاع أسعار الاعلاف.

 وتعود ملكية هذه الأراضي التي تقع في تجمع الجواب للمواطن محمود ادعيس، ومزروعة بالبيكا والشعير.

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