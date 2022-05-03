شرطة الاحتلال تسمح للمستوطنين باستئناف اقتحام الأقصى يوم الخميس المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أنها ستسمح للمستوطنين باستئناف اقتحام المسجد الأقصى المبارك، يوم الخميس المقبل، بحسب موقع (ريشون مكور) الإسرائيلي.من جانبه، وجه المتطرف أرنون سيجال، رسالة الى المستوطنين، قال فيها: "تعالوا يوم الخميس للاحتفال (بالاستقلال)، في باحات المسجد الاقصى، من الساعة 7 الى 11 صباحاً، ومن الساعة 13.30 الى الساعة 14.30 مساء".بدورها، قالت هيئة مقر منظمات الهيكل: "نؤكّد على التوافد لاقتحام المسجد الأقصى يوم الخميس 19 مايو 2022 ‏من 07:00 ص‌‏ إلى ‌‏02:30م‌‌"‏وشهد الشهر الماضي، حالة من التوتر الشديد، جراء استمرار قوات الاحتلال والمستوطنين اقتحام باحات المسجد الاقصى المبارك، وقد أدى ذلك الى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.