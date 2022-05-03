وسائل إعلام فرنسية تكشف عن موعد إقامة حفل تنصيب ماكرون رئيساً لفترة ثانية

رام الله - دنيا الوطنكشفت شبكة (BFMTV) الفرنسية، أن حفل تنصيب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لفترة ثانية، سيقام في قصر الإليزيه في صباح يوم السبت المقبل الموافق 7 مايو الجاري.وأوضحت شبكة ("BFMTV) أنه "خلال هذا التنصيب الرسمي الذي يترأسه رئيس المجلس الدستوري، لوران فابيوس ، سيتسلم ماكرون من يدي المستشار الأكبر لجوقة الشرف، شارة "الصليب الأكبر" لجوقة الشرف، كما سيتلقى التكريم العسكري من الحرس الجمهوري، قبل تحية العلم ورنين مرسيليا.وأشارت إلى أنه بالوقت نفسه، في نقطة "إنفاليد"، على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي، سيتم إطلاق 21 طلقة مدفعية، وهو تقليد موروث من النظام القديم.وكان المجلس الدستوري الفرنسي صادق رسميا على إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا للبلاد لفترة ثانية ستبدأ في 14 مايو.