شؤون فلسطينية

الهباش: رفع علم الاحتلال وغناء نشيده بالأقصى عدوان صارخ على مقدساتنا وديننا

الهباش: رفع علم الاحتلال وغناء نشيده بالأقصى عدوان صارخ على مقدساتنا وديننا
رام الله - دنيا الوطن
قال الشيخ الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية: "إن تهديد المستوطنين برفع علم دولة الاحتلال وغناء ما يسمى بالنشيد الوطني الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى المبارك يوم الخميس القادم في ذكرى نكبة فلسطين، هو اعتداء صارخ على مقدسات المسلمين ودينهم، واصفًا حدوث ذلك بأنه نكبة جديدة تنفذها دولة الاحتلال بحق مقدساتنا وديننا ووطننا".

وأضاف الهباش، في بيان صحفي: "إن دولة الاحتلال ومن خلال أعلى المستويات السياسية والقضائية والأمنية توفر الدعم الكامل لمجموعات المتطرفين من المستوطنين والجماعات الدينية لاقتحام المسجد الاقصى المبارك بل وتشارك فيها من خلال أعضاء الكنيست والوزراء وهي شريك أساسي في هذه الجرائم وتمارس إرهاب دولة منظم بحق مقدساتنا وشعبنا".

وأكد الهباش ان سياسات الاحتلال سوف تقود لإشعال الحرب الدينية في المدينة المقدسة بسبب محاولاتهم فرض معادلات جديدة على أرض الواقع مثل التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المباك وصولاَ الى تهويد المدينة وطرد سكانها الأصليين وأصحاب الحق فيها واستبدالهم بالغرباء وشذاذ الآفاق والمجرمين اللصوص، مؤكدً ان نتيجة هذه الحرب سوف تضع دولة الاحتلال في مواجهة العالم الإسلامي والمسلمين في كل مكان على وجه الكرة الأرضية، مؤكداً ان دولة الاحتلال تلعب بالنار وسوف تكتوي بها إن مسّ المسجد الأقصى أي مكروه .

وطالب الهباش أبناء شعبنا الفلسطيني التواجد المكثف داخل باحات الحرم القدسي الشريف في الأيام القادمة لإفشال مخططات الاحتلال كما فشلت في شهر رمضان المبارك بفضل صمود ونضال المرابطين في المسجد الأقصى المبارك الذين جاؤوا من كل مدننا الفلسطينية للدفاع عن أقصانا وحرمته .

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