الاقتصاد بغزة تحدد سعر ووزن ربطة الخبز للمستهلك

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، توضيحاً حول سعر ربطة الخبز، للمستهلك.وأكدت الوزارة، أن سعر ربطة الخبز 7شيكل، ووزن 2.500 كيلو جرام للمستهلك، لافتة إلى أنها ملتزمة بتقديم الدقيق للمخابز بسعر مدعوم حتى اللحظة 97 شيكل للشوال لجميع مخابز قطاع غزة.وأشارت الوزارة، إلى أن السعر في المخبز 7 شيكل، أما خارج المخبز (نقاط البيع و السوبرماركات) تخضع للتنافس بين المخابز.وقالت الوزارة: "نراقب أسعار الدقيق والقمح عالمياً وما يطرأ عليها من ارتفاعات من حين لآخر، ومستمرة في تقديم الدقيق للمخابز بالسعر 97 شيكل وتعمل ما في وسعها للحفاظ على السعر للمواطن بالشكل المناسب والعادل الذي يراعي مصلحة الجميع من المواطنين وأصحاب المخابز وموردي الدقيق".