شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تعلن وفاة الطفل المصاب بالتهاب الكبد الغامض بالمستشفى الأوروبي

الصحة بغزة تعلن وفاة الطفل المصاب بالتهاب الكبد الغامض بالمستشفى الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدكتور مجدي ضهير، مدير الطب الوقائق في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة الطفل الذي أصيب بالتهاب الكبد الغامض بالمستشفى الاوروبي جنوبي قطاع غزة.

وكانت الوزارة، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن تسجيل حالة التهاب كبدي حاد مجهول السبب، لافتة إلى أنها لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات يعاني من التهاب كبدي حاد وشديد استدعى دخوله الى العناية المركزة لتلقي العلاج المناسب. 

وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن الطواقم الطبية المعنية، تقوم بالتقصي الوبائي للحالة والمتابعة الحثيثة لرصد اي حالات اخرى.

وأشارت الوزارة الى أن منظمه الصحة العالميه اعلنت خلال شهر ابريل الجاري عن تسجيل 170 حالة التهاب كبدي حاد وشديد في العديد من دول العالم والداخل المحتل ولم يتم التعرف حتى الان على العامل المسبب لتلك الحالات.

بدوره، قال هيثم عمران، رئيس قسم الأوبئة والرصد الوبائي في وزارة الصحة بغزة، في تصريح سابق لـ"دنيا الوطن": "خلال الأسابيع الماضية تم رصد مرض مجهول السبب في العالم، أُطلق عليه التهاب الكبد الفيروسي الحاد الغامض"، وهو غامض لأنه مُشابه لنفس الأعراض الكبد الوبائي من اصفرار في الجلد، آلام في البطن، قيء، إسهال، ارتفاع أنزيمات الكبد، ولكن هذا يختلف عند عمل فحوصات الالتهاب الوبائي تكون النتيجة سلبية". 

وتابع: "ظهر في العالم 170 حالة، في أوروبا وأمريكا، 12 حالة في إسرائيل، وغزة أعلنت أمس عن أول حالة مشتبه بها تكون مشابهة لتلك الحالات". 

وأضاف: "نحن الآن قمنا بإجراء الفحوصات ومستمرين في إجرائها، وتواصلنا مع منظمة الصحة العالمية حتى يتم التأكد إن كان نفس المرض السائد في العالم" لافتًا إلى أنه لحد الآن هو مشابه لكل التفاصيل ولم يثبت أنه ما تم تشخيصه في باقي الدول". 

وعن تفاصيل الحالة التي أعلنت عنها وزارة الصحة قال عمران إن " طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، أُدخلت إلى المستشفى بأعراض، آلام في البطن، قيء، اصفرار خفيف، ساءت حالتها يومًا بعد يوم، وتم إدخالها إلى العناية المركزة". 

وأوضح إننا "في وزارة الصحة نتابع هذا الموضوع، وقمنا بتعزيز منظومة الرصد الوبائي في المستشفيات ومراكز الرعاية وبالتعاون مع وكالة الغوث كيفية التعامل والإبلاغ عن هذه الحالات ونتواصل أيضًا مع منظمة الصحة العالمية أولاً بأول حتى نستطيع أن نقوم بالخدمات اللازمة لأبناء شعبنا وإبعادهم عن هذه الأمراض".

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