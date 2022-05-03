الاحتلال يقتحم وادي الربابة ويسلم أوامر هدم منزل بالقدس ويعتقل 3 مواطنين بطولكرم

رام الله - دنيا الوطناقتحمت "سلطة الطبيعة" التابعة للاحتلال الإسرائيلي أرضا في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك في القدس المحتلة.وقال أحمد سمرين أحد أصحاب الأرض: "إن سلطة الطبيعة اقتحمت أراضي وادي الربابة، وشرعت بترميم غرفة تعود للمواطن عمر سمرين، الذي توفي قبل ثلاثة أشهر، وذلك لإقامة كنيس يهودي"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتبلغ مساحة وادي الربابة 210 دونمات، يعيش عليها أكثر من 800 مواطن مقدسي مهددون بالتهجير، وينتظرون قرارا من محكمة الاحتلال منذ أكثر من شهرين للبت في قضيتهم.في السياق، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عائلتي أبو خضير وزيتون أوامر هدم منزل ومنشأة في مدينة القدس المحتلة.وقالت مصادر محلية إن سلطات الاحتلال سلمت الشاب أحمد أبو خضير قرارا بهدم منشأة للخيل في بلدة شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وعائلة الشاب خالد زيتون قرارا بهدم منزلها في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في مدة أقصاها يومان.يشار إلى أن الشاب خالد زيتون أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في وجهه خلال اقتحامات "الأقصى" في شهر رمضان المنقضي.من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشقاء من مخيم نور شمس شرق طولكرم.وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء ثائر ومحمود وابراهيم سامي اعمر، أثناء مرورهم على حاجز أقامته على مفرق بلدة بلعا شرق المحافظة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.