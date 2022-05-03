شؤون فلسطينية

"مدى" يطالب باطلاق سراح الصحفيين المعتقلين ووقف الانتهات ضد الحريات الاعلامية

"مدى" يطالب باطلاق سراح الصحفيين المعتقلين ووقف الانتهات ضد الحريات الاعلامية
رام الله - دنيا الوطن
بعد مرور 29 عاما على إقرار الأمم المتحدة لليوم العالمي لحرية الصحافة "الثالث من أيار"، لا تزال الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية تتصاعد بشكل كبير والتي لم تتوقف عن الاتساع في فلسطين نتيجة الاعتداءات المتزايدة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي. فلا يزال الصحفيون/ات والمؤسسات الإعلامية هدفا لسلسة من الانتهاكات الجسيمة بغية إسكاتهم وثنيهم عن تغطية ممارسات قوات الاحتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين، حيث رصد مركز مدى العام الماضي 2021 ما مجموعه 562 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في الضفة والقطاع (ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 368 منها في حين ارتكبت جهات فلسطينية 123 انتهاكا).

ولا تؤشر الأرقام لأعداد الانتهاكات وحسب، بل إن نسبة كبيرة منها تقع في دائرة الاعتداءات الجسيمة والخطيرة على حياة الصحفيين/ات التي توضح الظروف التي يعمل في ظلها الصحفيون/ات ووسائل الإعلام في فلسطين وحجم التحديات التي يواجهونها لـتأدية رسالتهم.

وينظر "مدى" لموجات الجرائم التي تمارس بحق الحريات الإعلامية والصحفيين/ات في الميدان على أنها دليلا على اهمية الدور الذي يلعبه الصحافيون ووسائل الإعلام في كشف انتهاكات الاحتلال ونقلها للعالم، وآخرها ما تعرض له الصحفيون وعلى الأخص المقدسيون منهم من انتهاكات جسيمة خلال تغطية اقتحامات جيش الاحتلال للمسجد الأقصى طيلة شهر رمضان المبارك، إذ أصيب العشرات منهم بالأعيرة المطاطية والاختناقات عدا عما تعرض البعض الآخر له من اعتداءات بالضرب المبرح.

كما ينظر مدى بقلق بالغ لملاحقة الصحفيين/ات عبر التضييق عليهم بعمليات الاعتقال، وآخرهم اعتقال الصحفي أيمن قواريق أثناء عودته من مدينة القدس عبر حاجز قلنديا العسكري بتاريخ 28/05  والذي تقرر تمديد اعتقاله حتى تاريخ 9/05/2022.

إن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" وإذ يثمن عاليا الدور الهام الذي يلعبه الصحفيون ووسائل الإعلام الفلسطينية، فإنه يتوجه لهم بالتحية  في الثالث من أيار على كل الجهود المبذولة من قبلهم في فضح جرائم الاحتلال وممارساته المختلفة ضد الشعب الفلسطيني وضدهم، ويطالب بالإفراج عن المعتقلين منهم في السجون الاسرائيلية.

ويجدد "مدى" التأكيد على مواصلة جهوده جنبا إلى جنب مع كل الشركاء والمؤسسات والجهات الحقوقية التي تعنى بحرية الصحافة في فلسطين والعالم من أجل حماية الحريات الإعلامية، ووقف إفلات مرتكبي الاعتداءات ضد الصحفيين من العقاب وتقديمهم للعدالة.

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