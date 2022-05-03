الشرطة الفلسطينية تعثر على جثة شاب في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، إن "إشارة وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة اليوم مفادها عثور المواطنين على جثة مواطن يبلغ من العمر 25 عاما ملقاةً على الأرض في منطقة واد رحال وتم نقل الجثة للمشفى".وأكد العقيد ارزيقات خلال تصريح له، أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثة وإحالتها لمعهد الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليها للوقوف على أسباب الوفاةوباشرت النيابة العامة اجراءاتها التحقيقية فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة مواطن في منطقة واد رحال جنوب مدينة بيت لحم.