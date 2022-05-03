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رئيس البرلمان العربي: الصحافة الحرة والمستقلة أحد المتطلبات الرئيسي في بناء وتقدم المجتمعات

رئيس البرلمان العربي: الصحافة الحرة والمستقلة أحد المتطلبات الرئيسي في بناء وتقدم المجتمعات
عادل بن عبد الرحمن العسومي
رام الله - دنيا الوطن
أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي أن حرية الصحافة والإعلام تعتبر الضمير الحي والوازع الإنساني الذي يأخذ على عاتقه إيصال الرسالة الإعلامية والإنسانية، ضمن خطاب هادف وموضوعي متوازن يتيح الفرصة للحقيقة أن تكن الهدف والعنوان من أجل بناء الإنسان وفق معايير
موضوعية.

جاء ذلك في بيان أصدره اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من آيار/ مايو من كل عام.

وأشاد العسومي، بالتطور الملحوظ الذي تشهده الصحافة العربية وسعيها الدؤوب لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والاحتفاظ بمكانتها ودورها في تشكيل وعي الجمهور، باعتبارها صوت الضمير الحر

وقال رئيس البرلمان العربي، إن "الصحافة الحرة والمستقلة والمهنية باتت أحد المتطلبات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في بناء وتقدم المجتمعات وتحقيق تنميتها الشاملة على كافة المستويات، فضلاً عن الدور التنويري والإرشادي الذي تقوم به، خاصة في أوقات الأزمات".

وأشاد العسومي بالجهود التي يبذلها العاملين في مجال الصحافة
والإعلام وخاصة المتواجدين في أماكن الصراعات والأزمات وما يواجهونه من صعوبات وتحديات خطيرة لنقل الواقع، مشيداً في هذا السياق بالدور القومي الذي تقوم به الصحافة العربية في الدفاع عن القضايا العربية.

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