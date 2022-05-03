الكرملين: بوتين وقّع مرسوماً بفرض عقوبات على دول أجنبية ومنظمات دولية





رام الله - دنيا الوطنقالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقّع مرسوماً بفرض عقوبات اقتصادية ثأرية رداً على الممارسات غير الودية التي اتخذتها بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية".وبحسب ما ذكر موقع (الشرق الأوسط)، فإن بموجب المرسوم الجديد، تحظر روسيا تصدير المنتجات والمواد الخام إلى الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات.كما يحظر المرسوم المعاملات مع الأفراد والشركات الأجنبية التي تطالها العقوبات الروسية، ويسمح للأطراف الروسية بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاههم.