بريطانيا تعتزم تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ375 مليون دولار



وأفاد موقع ( الشرق الأوسط)، أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ذكر بأن المساعدات ستشمل مناظير للرؤية الليلية وأدوات للتشويش على نظم ملاحة الأقمار الصناعية وطائرات مسيرة للرفع الثقيل لإعادة إمداد القوات الأوكرانية وسيارات مدرعة للمسؤولين المدنيين.

وسبق أن قدمت بريطانيا مساعدات لأوكرانيا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار).



وأرسلت بريطانيا أكثر من خمسة آلاف صاروخ مضاد للدبابات وخمس منظومات دفاع جوي وغيرها من الذخيرة والأسلحة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط)، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.



وقدمت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى أوكرانيا حتى الآن، وفي الأسبوع الماضي طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

















رام الله - دنيا الوطنأكدت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني (375 مليون دولار) تشمل معدات حرب إلكترونية ونظام رادار مضاد للصواريخ.