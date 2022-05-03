شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم مناطق أثرية في مسافر يطا ويمنع المواطنين من استخدام الآبار فيها

الاحتلال يقتحم مناطق أثرية في مسافر يطا ويمنع المواطنين من استخدام الآبار فيها
رام الله - دنيا الوطن
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باقتحام عددٍ من الآبار والمناطق الأثرية في مسافر يطا، وهددت المواطنين ورعاة الأغنام من استخدامها أو العبث بها.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور، قال "إن طواقم ما يسمى "سلطة الآثار" الإسرائيلية برفقة قوات الاحتلال، داهمت بئرا أثريا في منطقة بيرين بمسافر يطا، وهددت المواطنين ورعاة الأغنام باستخدام البئر أو الاقتراب منه، بحجة أنه أثري، كما داهمت منطقة الجزاء وصورت بئرا آخر فيها وحذرت الأهالي من الاقتراب منه أو استخدامه".

وأضاف أن قوات الاحتلال نفذت جولة في عدد من القرى والتجمعات السكانية، بحجة وجود مناطق أثرية وأراضٍ، سيتم منع المواطنين وأصحابها من الوصول إليها.

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