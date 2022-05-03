"بن غفير" يدعو إلى إقالة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطندعا عضو (كنيست) إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إلى إقالة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، وذلك ردًا على تجاوز الأخير لقوانين الرقابة العسكرية ونشره خبر مقتل جندي إسرائيلي في سوريا.وأفاد موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، إن (بن غفير) قال خلال تصريح "هذا يساري متطرف يكشف أسرار الدولة، ولا يصلح للعمل كوزير، ولا يتحكم في ما يخرج من فمه".وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، قد كشف عن مقتل جنديّ إسرائيلي، يُدعى "باراك شرعبي" خلال عملية في سوريا عام 1984.