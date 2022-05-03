دولي

تركيا تحضّر لمشروع يسهّل العودة الطوعية لمليون سوري

تركيا تحضّر لمشروع يسهّل العودة الطوعية لمليون سوري
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن "أنقرة تعمل على مشروع يتيح العودة الطوعية لمليون سوري إلى بلادهم".

ووفقًا لوكالة (الأناضول)، فإن ذلك جاء خلال مشاركة أردوغان في رسالة مصورة خلال مراسم تسليم منازل مبنية من الطوب في إدلب السورية.

ولفت أردوغان خلال كلمته إلى أن نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها في سوريا عام 2016.

وأضاف "نحضر لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون شخص من أشقائنا السوريين الذين نستضيفهم في بلادنا".

وتابع: "نحن لا ننظر إلى معتقدات أي شخص أو اللغة التي يتحدثون بها، بالنسبة لنا، نرى البشر فقط، فقط المضطهدين، يتطلب منا اتخاذ إجراء، نحن ننظم منظمات الإغاثة ليس فقط في سوريا ولكن أيضا في أجزاء كثيرة من العالم، فنحن نواصل عملياتنا الإنسانية دون انقطاع".

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