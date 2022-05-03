شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: ممارسات الاحتلال الوحشية بحق الصحفيين تشكل خطرًا على حياتهم

النضال الشعبي: ممارسات الاحتلال الوحشية بحق الصحفيين تشكل خطرًا على حياتهم
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الإعلام المركزي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني إن "استمرار قوات الاحتلال بممارساتها الوحشية التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين، ومنعهم من الحركة والتنقل، والمضايقات التي تنتهجها، باتت تشكل خطرا على حياتهم".

جاء ذلك خلال بيان صحفي، صدر عنها، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن حكومة الاحتلال ما تزال تعتقل نحو 15 صحفيا في سجونها، مطالبة بالإفراج عنهم.

وشددت على أن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن الإعلام الفلسطيني هو صوت الشعب وقضيته العادلة إلى العالم أجمع، وأن جهود الإعلام الفلسطيني كانت وما زالت في الخطوط الأمامية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ونوّهت إلى أن الظروف والبيئة الصعبة المحفوفة بالمخاطر التي يعمل بها الصحفيون الفلسطينيون، وفي نفس الوقت حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم في فضح جرائم الاحتلال، يتطلب أن تتوحد كافة الجهود لتصعيد الحراك المؤسساتي والنقابي لصون حرية الصحافة ومواجهة ماكينة الدعاية التي يمتلكها الاحتلال.

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