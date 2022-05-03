دولي

أمريكا تؤكد دعم الشعب الفنزويلي لاستعادة الديمقراطية

أمريكا تؤكد دعم الشعب الفنزويلي لاستعادة الديمقراطية
أنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
هاتف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، ليؤكد دعم بلاده للشعب الفنزويلي في سعيه لاستعادة "الحرية والديمقراطية والازدهار".

ووفق موقع (روسيا اليوم)، فقد أعلن بلينكن، عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه اتصل بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للشعب الفنزويلي في سعيه "لاستعادة الحرية والديمقراطية والازدهار" لبلاده.

وقال: "إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بنجاح المفاوضات التي تتجريها فنزويلا (مع المعارضة) باعتبارها أفضل طريق للعودة السلمية إلى الديمقراطية". 

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