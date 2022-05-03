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السلطات السعودية تُصدر تنويهًا للمسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي

السلطات السعودية تُصدر تنويهًا للمسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت السلطات السعودية، الثلاثاء، تنويهًا إلى الأسخاص المسافرين باتجاه دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، للتأكد من مدة صلاحية جواز السفر.

وشددت المديرية العامة السعوجية للجوازات خلال صفحتها الرسمية على موقع (تويتر)، على ضرورة التأكد من مدة صلاحية جواز السفر عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

حيث قالت إنه "يجب التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي"، مشيرة إلى أن "تلك المدة هي نفسها المطبقة في الدول العربية، وأما الدول الأخرى فيشترط ألا تقل مدة الصلاحية عن 6 أشهر".


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