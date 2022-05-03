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مديرية أمن السهل الغربي الليبي: القبض على 15 سجينا من الهاربين من سجن مليتة

مديرية أمن السهل الغربي الليبي: القبض على 15 سجينا من الهاربين من سجن مليتة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أهابت مديرية أمن السهل الغربي في ليبيا المواطنين "بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى ضبط الفارين من العدالة، وعدم التستر عن أحد منهم، لما في ذلك من الالتزام بروح المواطنة".

وأعلنت المديرية عن القبض على 15 سجينا كانوا قد هربوا من سجن مليتة بعد تمرد مسلح فجر أمس الاثنين.

وبحسب ما نقل موقع (آر تي بالعربي) فقد قالت مديرية الأمن، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن تمردا مسلحا وقع بمؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة، نتح عنه فرار العديد من السجناء إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي.

وبعدما شكلت مديرية الأمن فريق عمل للبحث والتحري وضبط الفارين، حيث إن أغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة، تمكن منتسبو المديرية من ضبط 15 من المساجين الفارين من المؤسسة، وفق البيان.

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